Conférence sur la rénovation de l’église Saint-Laurent de Hesingue, Eglise Saint-Laurent, Hésingue

Informations pratiques

Conférence sur la rénovation de l’église Saint-Laurent de Hesingue Samedi 19 septembre, 16h00 Eglise Saint-Laurent Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Itinéraires Célestes

Après l’important chantier de rénovation et d’embellissement de l’église Saint-Laurent de Hésingue, dorénavant rendue au culte, l’occasion est donnée à tous de découvrir ce lieu dans sa nouvelle configuration.

L’architecte Isabelle Mallet et l’artiste Sylvie Lander donneront une conférence sur leur travail conjoint.

On pourra ainsi découvrir et comprendre les recherches techniques, le cheminement des solutions apportées aux nécessités du culte, la création d’un narthex, la modification du choeur, le déplacement des fonts baptismaux et la création d’une chapelle mariale.

On apprendra à lire et à comprendre les oeuvres d’art imaginées et réalisées pour ce lieu sacré, en un cycle nommé « Itinéraires Célestes » : le spectaculaire plafond de près de 150 m2, ainsi que le tondo et la prédelle du choeur.

Eglise Saint-Laurent 5 rue du général de gaulle 68220 Hésingue Hésingue 68220 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est Parking à proximité, accessibilité PMR.

Itinéraires Célestes

©isabellemallet