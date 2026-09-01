Informations pratiques

Hésingue

Conférence sur la rénovation de l’église Saint-Laurent – Journées Européennes du Patrimoine

5 rue du Général de Gaulle Hésingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Après l’important chantier de rénovation et d’embellissement de l’église Saint-Laurent de Hésingue, dorénavant rendue au culte, l’occasion est donnée à tous de découvrir ce lieu dans sa nouvelle configuration.

L’architecte Isabelle Mallet et l’artiste Sylvie Lander donneront une conférence sur leur travail conjoint. On pourra ainsi découvrir et comprendre les recherches techniques, le cheminement des solutions apportées aux nécessités du culte, la création d’un narthex, la modification du choeur, le déplacement des fonts baptismaux et la création d’une chapelle mariale. On apprendra à lire et à comprendre les oeuvres d’art imaginées et réalisées pour ce lieu sacré, en un cycle nommé « Itinéraires Célestes » : le spectaculaire plafond de près de 150 m2, ainsi que le tondo et la prédelle du choeur. 0 .

5 rue du Général de Gaulle Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 70 30 mairie@hesingue.fr

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English :

L’événement Conférence sur la rénovation de l’église Saint-Laurent – Journées Européennes du Patrimoine Hésingue a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue