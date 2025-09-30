Conférence sur la rénovation du bâti ancien Plestan

Conférence sur la rénovation du bâti ancien

Plestan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-30 18:00:00

fin : 2025-09-30 20:00:00

2025-09-30

La conférence à pour but de sensibiliser le public à la rénovation des maisons en pierre. En insistant sur l’importance de connaître les techniques et matériaux naturels pour préserver l’intégrité des édifices. Les intervenants traiteront notamment de la gestion de l’humidité, des bonnes pratiques, et des erreurs à éviter. Réservation par téléphone. .

Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 52 15 70

