Conférence sur la romance et la dark romance Collège des 2 Sarres Lorquin

Conférence sur la romance et la dark romance
Collège des 2 Sarres 2 route de Xouaxange Lorquin Moselle
Gratuit
Début : Mardi Mardi 2026-02-10 18:00:00
fin : 2026-02-10 20:00:00
2026-02-10
Plongez avec nous dans les différentes romances et les nuances… Conférence réservée aux adultes.Adultes
Collège des 2 Sarres 2 route de Xouaxange Lorquin 57790 Moselle Grand Est +33 3 87 54 37 20 infogalerielac-0570328x@ac-nancy-metz.fr
English :
Dive into the different romances and nuances with us… Conference for adults only.
