Conférence Sur la route du Cid MA.AT Arcachon

Conférence Sur la route du Cid

MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15

fin : 2025-12-15

Date(s) :

2025-12-15

Rodrigue, as-tu du cœur ? Nul n’a oublié les fameux alexandrins de Pierre Corneille. Mais que sait-on de la véritable histoire du héros castillan Rodrigo Diaz de Vivar ?

Sa jeunesse, la gloire précoce, puis l’exil forcé, les conquêtes…. Un enchaînement de faits réels ou légendaires entremêlés, relatés dans diverses œuvres littéraires du Moyen Âge ou du Siècle d’Or .

C’est le récit de cette épopée, en son double aspect historique et géographique. .

MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 44 44 utlarc@orange.fr

English : Conférence Sur la route du Cid

L’événement Conférence Sur la route du Cid Arcachon a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Arcachon