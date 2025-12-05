Conférence Sur la route du Cid MA.AT Arcachon
Conférence Sur la route du Cid MA.AT Arcachon lundi 15 décembre 2025.
Conférence Sur la route du Cid
MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde
Rodrigue, as-tu du cœur ? Nul n’a oublié les fameux alexandrins de Pierre Corneille. Mais que sait-on de la véritable histoire du héros castillan Rodrigo Diaz de Vivar ?
Sa jeunesse, la gloire précoce, puis l’exil forcé, les conquêtes…. Un enchaînement de faits réels ou légendaires entremêlés, relatés dans diverses œuvres littéraires du Moyen Âge ou du Siècle d’Or .
C’est le récit de cette épopée, en son double aspect historique et géographique. .
MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine
