Conférence sur la santé celulaire Place st Patrice Bayeux

Conférence sur la santé celulaire Place st Patrice Bayeux mardi 23 septembre 2025.

Conférence sur la santé celulaire

Place st Patrice Hall St Patrice Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 19:30:00

fin : 2025-09-23

Date(s) :

2025-09-23

Conférence exceptionnelle sur la santé celulaire, un domaine en pleine évolution au coeur de la prévention et du bien-être global.

Thème Optimiser notre santé à l’échelle celulaire de la science à l’application.

Chers collègues, chers amis.

J’ai le plaisir de vous inviter à une conférence exceptionnelle sur la santé celulaire, un domaine en pleine évolution au coeur de la prévention et du bien-être global.

Le 23 septembre à 19h30 salle st Patrice de Bayeux.

Thème Optimiser notre santé à l’échelle celulaire de la science à l’application.

Au programme

_les bases de la santé celulaire

_les dernières avancées scientifiques.

_les stratégies concrètes pour améliorer le fonctionnement celulaire.

Une cession de question-réponse interactive.

Que vous soyez professionnel de santé, passionné de science, ou simplement curieux d’en apprendre davantage sur notre propre corps.

Cette conférence est faite pour vous.

Laurent .

Place st Patrice Hall St Patrice Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 87 88 08 86 laurent.bagot476@orange.fr

English : Conférence sur la santé celulaire

Exceptional conference on celular health, an evolving field at the heart of prevention and global well-being.

Theme: Optimizing our health at the cellular level, from science to application.

German : Conférence sur la santé celulaire

Außergewöhnliche Konferenz über die zelluläre Gesundheit, ein sich schnell entwickelndes Gebiet im Herzen der Prävention und des globalen Wohlbefindens.

Thema: Optimierung unserer Gesundheit auf zellulärer Ebene von der Wissenschaft bis zur Anwendung.

Italiano :

Una conferenza eccezionale sulla salute cellulare, un campo in rapida evoluzione al centro della prevenzione e del benessere globale.

Tema: Ottimizzare la nostra salute a livello cellulare, dalla scienza all’applicazione.

Espanol :

Una conferencia excepcional sobre la salud celular, un campo en rápida evolución en el centro de la prevención y el bienestar global.

Tema: Optimizar nuestra salud a nivel celular, de la ciencia a la aplicación.

L’événement Conférence sur la santé celulaire Bayeux a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Bayeux Intercom