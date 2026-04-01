Conférence sur la sophrologie Caycédienne Brive-la-Gaillarde
Conférence sur la sophrologie Caycédienne Brive-la-Gaillarde mardi 28 avril 2026.
Brive-la-Gaillarde
Conférence sur la sophrologie Caycédienne
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-28 21:15:00
Date(s) :
2026-04-28
Mardi 28 avril au Théâtre de l’Improviste
Soirée de Sophrologie autour du soulagement et de la gestion de la douleur par la Sophrologie Caycédienne
La soirée commencera par la conférence qui durera entre une heure et une heure trente.
Suivi d’un moment convivial avec possibilité de se restaurer (en réservant à l’avance votre place au Théâtre sur le site de l’Improviste à Brive) après la conférence. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
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English : Conférence sur la sophrologie Caycédienne
L’événement Conférence sur la sophrologie Caycédienne Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-14 par Brive Tourisme
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