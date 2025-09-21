Conférence sur la technique de pierre sèche sur talus La Préb’ Saint-Pol-de-Léon
Conférence sur la technique de pierre sèche sur talus La Préb’ Saint-Pol-de-Léon dimanche 21 septembre 2025.
Conférence sur la technique de pierre sèche sur talus
La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 16:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Dans le cadre des JEP. Par Saïg Jestin. .
La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 55
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence sur la technique de pierre sèche sur talus Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-08-28 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX