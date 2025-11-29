Conférence sur la théorie de la relativité générale Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Conférence sur la théorie de la relativité générale

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Début : 2025-11-29 16:30:00

fin : 2025-11-29

Il y a 110 ans, Einstein redessinait les formes de l’Univers avec la théorie de la relativité générale.

Pascal Chambraud décrypte les enjeux de cette théorie…

Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

