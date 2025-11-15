Conférence sur la théorie de la relativité restreinte Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Conférence sur la théorie de la relativité restreinte

Conférence sur la théorie de la relativité restreinte, suivie d’une observation du ciel (sous réserve de conditions météo favorables).

Pascal Chambraud nous dit tout sur les postulats formulés en 1905 par Einstein et qui bouleversèrent la physique.

Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

