Conférence sur la valorisation des algues au Charbon Au Charbon 4 Rue Émile Héroult Courseulles-sur-Mer Calvados

Le Charbon et Normandie Filière Algues vous invitent à une conférence sur la valorisation des algues en Normandie un rendez-vous pour explorer les opportunités économiques, écologiques et innovantes de cette ressource d’avenir.

En effet, une nouvelle filière dédiée aux algues a été créée en 2024 avec le soutien d’élus, de scientifiques et d’industriels locaux afin d’exploiter cette ressource naturelle à fort potentiel en termes de perspective économique et durable pour la région Normandie. Trois experts seront présents pour expliquer le pouvoir des algues qui s’échouent chaque année sur les plages du littoral normand, notamment à Courseulles sur Mer.

Franck Hennequart, directeur de l’entreprise Algaïa à Saint-Lô exposera toutes les possibilités d’innovation produits grâce aux algues. Sylvie Chopin, Directrice Innovation et Développement des Laboratoires Gilbert témoignera de l’usage des algues dans les produits cosmétiques actuels et futurs. Xavier Blaizot, vice-président de la nouvelle filière abordera le sujet de la valorisation des algues échouées.

English : Conférence sur la valorisation des algues au Charbon

Le Charbon and Normandie Filière Algues invite you to a conference on the use of seaweed in Normandy: an opportunity to explore the economic, ecological and innovative opportunities offered by this resource of the future.

Indeed, a new industry dedicated to algae was created in 2024 with the support of local elected officials, scientists and industrialists, to exploit this natural resource with high potential in terms of economic and sustainable prospects for the Normandy region. Three experts will be on hand to explain the power of the algae that washes up on Normandy?s coastal beaches every year, particularly at Courseulles sur Mer.

Franck Hennequart, Director of the Algaïa company in Saint-Lô, will outline the possibilities for product innovation using algae. Sylvie Chopin, Director of Innovation and Development at Laboratoires Gilbert, will talk about the use of seaweed in current and future cosmetic products. Xavier Blaizot, vice-president of the new industry, will address the subject of the valorization of stranded algae.

German : Conférence sur la valorisation des algues au Charbon

Le Charbon und Normandie Filière Algues laden Sie zu einer Konferenz über die Verwertung von Algen in der Normandie ein: Ein Treffen, um die wirtschaftlichen, ökologischen und innovativen Möglichkeiten dieser zukunftsträchtigen Ressource zu erkunden.

Tatsächlich wurde 2024 mit der Unterstützung von lokalen Abgeordneten, Wissenschaftlern und Industriellen eine neue, den Algen gewidmete Branche gegründet, um diese natürliche Ressource mit großem Potenzial in Bezug auf wirtschaftliche und nachhaltige Perspektiven für die Region Normandie zu nutzen. Drei Experten werden anwesend sein, um die Kraft der Algen zu erklären, die jedes Jahr an den Stränden der normannischen Küste, insbesondere in Courseulles sur Mer, angespült werden.

Franck Hennequart, Direktor des Unternehmens Algaïa in Saint-Lô, wird alle Möglichkeiten der Produktinnovation mithilfe von Algen erläutern. Sylvie Chopin, Direktorin für Innovation und Entwicklung bei den Laboratoires Gilbert, wird über die Verwendung von Algen in aktuellen und zukünftigen Kosmetikprodukten berichten. Xavier Blaizot, Vizepräsident der neuen Branche, wird die Verwertung von angeschwemmten Algen thematisieren.

Italiano :

Le Charbon e Normandie Filière Algues vi invitano a una conferenza sull’uso delle alghe in Normandia: un’occasione per esplorare le opportunità economiche, ecologiche e innovative offerte da questa risorsa del futuro.

Una nuova industria dedicata alle alghe è stata creata nel 2024 con il sostegno di rappresentanti eletti locali, scienziati e industriali per sfruttare questa risorsa naturale, che ha un grande potenziale in termini di prospettive economiche e sostenibili per la regione della Normandia. Tre esperti saranno a disposizione per spiegare il potere delle alghe che ogni anno si depositano sulle spiagge costiere della Normandia, in particolare a Courseulles sur Mer.

Franck Hennequart, direttore di Algaïa, un’azienda con sede a Saint-Lô, illustrerà le possibilità di innovazione dei prodotti a base di alghe. Sylvie Chopin, direttore dell’innovazione e dello sviluppo dei Laboratoires Gilbert, parlerà dell’uso delle alghe nei prodotti cosmetici attuali e futuri. Xavier Blaizot, vicepresidente del nuovo settore, parlerà del riciclaggio delle alghe arenate.

Espanol :

Le Charbon y Normandie Filière Algues le invitan a una conferencia sobre el uso de las algas en Normandía: una oportunidad para explorar las oportunidades económicas, ecológicas e innovadoras que ofrece este recurso del futuro.

Una nueva industria dedicada a las algas fue creada en 2024 con el apoyo de representantes electos locales, científicos e industriales para explotar este recurso natural, que tiene un gran potencial en términos de perspectivas económicas y sostenibles para la región de Normandía. Tres expertos explicarán el poder de las algas que llegan cada año a las playas costeras de Normandía, especialmente a Courseulles sur Mer.

Franck Hennequart, director de la empresa Algaïa, con sede en Saint-Lô, expondrá las posibilidades de innovación de los productos a base de algas. Sylvie Chopin, Directora de Innovación y Desarrollo de Laboratoires Gilbert, hablará de la utilización de las algas en los productos cosméticos actuales y futuros. Xavier Blaizot, Vicepresidente del nuevo sector, hablará del reciclaje de algas varadas.

