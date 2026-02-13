Conférence sur la vibration et le son – Méditation Guidée Sonore, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Conférence sur la vibration et le son – Méditation Guidée Sonore Samedi 28 mars, 16h00 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Gratuit, sur réservation

Début : 2026-03-28T16:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T16:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00

Cette conférence sur le son et le principe des vibrations sonores sera suivie d’une expérience de voyage sonore avec des Bols d’Himalaya, de Cristal et des Diapasons.

Adultes. Sur réservation.

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 Implanté dans l'éco-quartier du Fort d'Issy et installé dans d'anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d'Issy-les-Moulineaux géré par l'association CLAVIM. Il s'agit d'un équipement d'animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d'expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d'échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Cette conférence sur le son et le principe des vibrations sonores sera suivie d’une expérience de voyage sonore avec des Bols d’Himalaya, de Cristal et des Diapasons. NaturaBienÊtre Issy

Naura Bien-Etre