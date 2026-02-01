Conférence sur la vie de Charles Dufresne Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville

Conférence sur la vie de Charles Dufresne

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville Manche

Début : 2026-02-27 17:30:00

fin : 2026-02-27 18:30:00

2026-02-27

Conférence sur la vie de Charles Dufresne, retraçant sa jeunesse, sa formation, ses amis, ses premiers succès, l’incompréhension de la critique, sa reconnaissance, l’exposition de l’Art déco de 1925, son enseignement et la réalisation à la fin de sa vie des commandes de l’Etat.

En lien avec l’exposition Charles Dufresne, de l’œuvre au décor . Gratuit. Sur réservation.

Thomas Dufresne, expert de l’œuvre de Charles Dufresne, auteur de Charles Dufresne , l’œuvre gravé catalogue complet (1994) et de Charles Dufresne, un rêve oriental (2012), est artiste peintre lui-même. Il a rédigé plusieurs ouvrages et articles sur l’histoire de l’art au XXe siècle.

Visuel Lucien ROLLIN (décorateur) et Charles DUFRESNE (artiste), Les plaisirs de l’Été, Le Triomphe de Vénus, canapé, 1941, acajou, bronze doré et tapisserie de Beauvais, 94 x 195 x 77 cm, Paris, Mobilier national, Inv. GMT.13900.0. Photographie Merlin projects .

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94

