Conférence sur l’Abbaye de Mézières Place de l’Hôtel de Ville Verdun-sur-le-Doubs
Conférence sur l’Abbaye de Mézières Place de l’Hôtel de Ville Verdun-sur-le-Doubs vendredi 10 avril 2026.
Conférence sur l’Abbaye de Mézières
Place de l’Hôtel de Ville Mairie Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10 23:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Cette conférence aura pour thème l’abbaye de Maizières 900
ans d’histoire . Elle sera animée par Guillaume Grillon, docteur en
Histoire à l’université de Bourgogne. .
Place de l’Hôtel de Ville Mairie Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté deriotd@yahoo.fr
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English : Conférence sur l’Abbaye de Mézières
L’événement Conférence sur l’Abbaye de Mézières Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-03-17 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III