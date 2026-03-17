Conférence sur l’Abbaye de Mézières Place de l’Hôtel de Ville Verdun-sur-le-Doubs

Conférence sur l’Abbaye de Mézières

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 23:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Cette conférence aura pour thème l’abbaye de Maizières 900

ans d’histoire . Elle sera animée par Guillaume Grillon, docteur en

Histoire à l’université de Bourgogne. .

Place de l’Hôtel de Ville Mairie Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté deriotd@yahoo.fr

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English : Conférence sur l’Abbaye de Mézières

L’événement Conférence sur l’Abbaye de Mézières Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-03-17 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III