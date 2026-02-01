Conférence sur L’agonie du Christ au jardin des oliviers de Guido Reni Musée de Sens Sens

Conférence sur L’agonie du Christ au jardin des oliviers de Guido Reni

Début : 2026-02-18 18:30:00

Conférence d’histoire de l’art un tableau des collections de Mazarin puis de Louis XIV dans les collections du musée de Sens, L’agonie du Christ au jardin des oliviers de Guido Reni, œuvre emblématique de l’art baroque italien.

Conférence suivie d’un temps d’échange

Tout public .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 contact@musee-sens.fr

