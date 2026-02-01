Conférence sur L’agonie du Christ au jardin des oliviers de Guido Reni Musée de Sens Sens
Conférence sur L’agonie du Christ au jardin des oliviers de Guido Reni
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne
2026-02-18 18:30:00
Conférence d’histoire de l’art un tableau des collections de Mazarin puis de Louis XIV dans les collections du musée de Sens, L’agonie du Christ au jardin des oliviers de Guido Reni, œuvre emblématique de l’art baroque italien.
Conférence suivie d’un temps d’échange
Tout public .
