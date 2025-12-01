Conférence sur l’Allier rue de l’Eglise Créchy
Conférence sur l’Allier rue de l’Eglise Créchy vendredi 12 décembre 2025.
Conférence sur l’Allier
rue de l’Eglise Salle polyvente Créchy Allier
Début : 2025-12-12 18:30:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Conférence sur l’Allier par Estelle COURNEZ du conservatoire des Espaces Naturels
rue de l’Eglise Salle polyvente Créchy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 00 99 contact@interco-abl.fr
English :
Conference on the Allier by Estelle COURNEZ from the Conservatoire des Espaces Naturels
German :
Vortrag über den Allier von Estelle COURNEZ vom Conservatoire des Espaces Naturels
Italiano :
Conferenza sull’Allier a cura di Estelle COURNEZ del Conservatoire des Espaces Naturels
Espanol :
Conferencia sobre el Allier de Estelle COURNEZ del Conservatoire des Espaces Naturels
