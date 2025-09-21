Conférence sur l’ambre, mémoire des mondes disparus par le paléontologue Jean-Paul SAINT MARTIN Luzech

152 rue de la Ville Luzech Lot

Participation libre

Début : 2025-09-21 15:00:00

2025-09-21

L’ambre est une résine fossile qui a fasciné l’Homme depuis la nuit des temps. Bijou ou talisman, il a accompagné notre histoire. Mais l’ambre représente bien plus encore il est l’un des plus extraordinaires révélateurs des vies anciennes en ayant piégé un monde disparu excellemment conservé. La conférence évoque la mémoire d’une biodiversité ancienne et propose plus particulièrement une plongée dans un univers microscopique insoupçonnable révélé par les investigations de chercheurs toujours plus curieux de révéler des facettes insolites de vies méconnues. .

152 rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 58 47

