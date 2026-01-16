CONFÉRENCE SUR L’ANTARCTIQUE RUE ARMAND LATOUR Aspet

CONFÉRENCE SUR L’ANTARCTIQUE

RUE ARMAND LATOUR OFFICE DE TOURISME Aspet Haute-Garonne

2026-02-21 17:00:00

2026-02-21 19:00:00

2026-02-21

Cap sur l’Antarctique ! Rencontre et conférence avec Armand Patoir et Camille Bréant !

Conférence sur l’exposition Rendez-vous en Antarctique

Participation libre A partir de 6 ans

Armand Patoir & Camille Bréant vous propose de vous raconter l’Antarctique lors d’une conférence. L’Antarctique est le continent le plus mystérieux de la planète. Un territoire immense, sans villes ni routes, où le froid, le vent et le silence règnent en maîtres. Longtemps perçu comme un désert blanc et hostile, il est pourtant au cœur des grands équilibres de la Terre. Lors de cette conférence, Camille et Armand vous emmèneront à la découverte de ce continent et particulièrement de la station franco-italienne Concordia, unique en son genre à bien des égards. Ils vous expliqueront comment fonctionne une telle infrastructure, ainsi que les études scientifiques qui y sont menées. Le tout, illustré avec des photographies et des anecdotes uniques. À travers récits, images et faits scientifiques accessibles, l’Antarctique se révèle non pas comme un bout du monde lointain, mais comme un acteur clé de notre avenir commun. .

Set course for Antarctica! Meet and talk with Armand Patoir and Camille Bréant!

