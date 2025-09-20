Conférence sur l’architecture balnéaire du début du XXème siècle Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE La Ciotat

Conférence sur l’architecture balnéaire du début du XXème siècle Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE La Ciotat samedi 20 septembre 2025.

Conférence sur l’architecture balnéaire du début du XXème siècle Samedi 20 septembre, 16h00 Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE Bouches-du-Rhône

sur inscription, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Cette architecture de type villégiature marque la singularité du secteur de la plage grâce à laquelle la ville devient station balnéaire en 1930. Cette conférence menée par nos partenaires tels que Vincent FURNO Architecte des Bâtiments de France et Philippe SAUNIER Architecte au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Bouches du Rhône. (CAUE13). Ces explications seront illustrées par une exposition photos numériques réalisée par Nasrine SAFA.

Chapelle Ste Anne MICRO FOLIE 4 place Esquiros13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 07.65.63.91.48 »}, {« type »: « email », « value »: « microfolie@mairie-laciotat.fr »}] Classée monument historique en 2023, la chapelle accueille le Musée Numérique, concept des Micro-Folies du parc Paris la Villette

Cette architecture de type villégiature marque la singularité du secteur de la plage grâce à laquelle la ville devient station balnéaire en 1930. Cette conférence menée par nos partenaires tels que…

Ville de La Ciotat