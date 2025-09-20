Conférence sur l’architecture Navale antique École de voile – Base nautique d’Antibes (la Salis) Antibes

Conférence sur l’architecture Navale antique École de voile – Base nautique d’Antibes (la Salis) Antibes samedi 20 septembre 2025.

Conférence sur l’architecture Navale antique Samedi 20 septembre, 10h30, 14h00 École de voile – Base nautique d’Antibes (la Salis) Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’architecture Navale antique, lors de conférences, à la Base nautique de la Salis à Antibes.

Entrée et visite libres.

École de voile – Base nautique d’Antibes (la Salis) Boulevard James Wyllie, 06160 Antibes Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492911313 http://www.sr-antibes.fr https://www.facebook.com/EDVSRA École de Voile d’Antibes. Parking

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’architecture Navale antique, lors de conférences, à la Base nautique de la Salis à Antibes.

Photo : Société des Régates d’Antibes