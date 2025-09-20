Conférence sur l’architecture par le Zonta Médiathèque municipale de Mâcon Mâcon

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Le Zonta est une ONG œuvrant à faire avancer le statut des femmes dans le monde. Il soutient leur autonomie, valorise leurs talents et accompagne des actions à but humanitaire, social et culturel. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez assister à la conférence « De l’esthétique sur le chantier : l’art comme expérience d’une conscience du beau », par Danièle et Candice Gouin, mère et fille, architectes. Dans son rôle de concepteur, l’architecte apporte une sensibilité et une poésie dans la démarche de projet. Mais le temps du chantier est parfois moins poétique et la coordination des entreprises nécessite une rigueur ainsi qu’une méthodologie adaptée aux intervenants et au site.

Médiathèque municipale de Mâcon 23 rue de la République, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

© Ville de Mâcon