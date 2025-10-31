Conférence sur l’Arménie Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer
Conférence sur l’Arménie Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer vendredi 31 octobre 2025.
Conférence sur l’Arménie
Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31 16:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Venez découvrir la richesse de l’Arménie, présentée par la réalisatrice Marie-Dominique MASSOL.
Entre histoire millénaire, paysages grandioses et richesses culturelles, embarquez pour un voyage fascinant au cœur de l’Arménie.
Dès 12 ans. .
Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00
English : Conférence sur l’Arménie
Come and discover the richness of Armenia, presented by director Marie-Dominique MASSOL.
With a thousand years of history, magnificent landscapes and cultural riches, embark on a fascinating journey to the heart of Armenia.
German :
Entdecken Sie den Reichtum Armeniens, präsentiert von der Regisseurin Marie-Dominique MASSOL.
Zwischen tausendjähriger Geschichte, grandiosen Landschaften und kulturellen Reichtümern begeben Sie sich auf eine faszinierende Reise in das Herz Armeniens.
Italiano :
Venite a scoprire la ricchezza dell’Armenia, presentata dalla regista Marie-Dominique MASSOL.
Con una storia millenaria, paesaggi mozzafiato e una ricchezza di tesori culturali, intraprendete un viaggio affascinante nel cuore dell’Armenia.
Espanol :
Venga a descubrir la riqueza de Armenia, presentada por la directora Marie-Dominique MASSOL.
Con una historia milenaria, paisajes impresionantes y una gran riqueza cultural, embárquese en un fascinante viaje al corazón de Armenia.
