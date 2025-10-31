Conférence sur l’Arménie Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Conférence sur l’Arménie Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer vendredi 31 octobre 2025.

Conférence sur l’Arménie

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-31 14:30:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

2025-10-31

Venez découvrir la richesse de l’Arménie, présentée par la réalisatrice Marie-Dominique MASSOL.

Entre histoire millénaire, paysages grandioses et richesses culturelles, embarquez pour un voyage fascinant au cœur de l’Arménie.

Dès 12 ans. .

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

English : Conférence sur l’Arménie

Come and discover the richness of Armenia, presented by director Marie-Dominique MASSOL.

With a thousand years of history, magnificent landscapes and cultural riches, embark on a fascinating journey to the heart of Armenia.

German :

Entdecken Sie den Reichtum Armeniens, präsentiert von der Regisseurin Marie-Dominique MASSOL.

Zwischen tausendjähriger Geschichte, grandiosen Landschaften und kulturellen Reichtümern begeben Sie sich auf eine faszinierende Reise in das Herz Armeniens.

Italiano :

Venite a scoprire la ricchezza dell’Armenia, presentata dalla regista Marie-Dominique MASSOL.

Con una storia millenaria, paesaggi mozzafiato e una ricchezza di tesori culturali, intraprendete un viaggio affascinante nel cuore dell’Armenia.

Espanol :

Venga a descubrir la riqueza de Armenia, presentada por la directora Marie-Dominique MASSOL.

Con una historia milenaria, paisajes impresionantes y una gran riqueza cultural, embárquese en un fascinante viaje al corazón de Armenia.

