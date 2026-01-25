Conférence sur l’art animalier en France Le Petit-Pressigny
Conférence sur l’art animalier en France
Le Petit-Pressigny Indre-et-Loire
Début : 2026-01-25 17:00:00
Conférence sur l’art animalier France au 18eme siècle
Conférencière: Loreline Pelletier (doctorat histoire de l’art).
Le Petit-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 47 55 13 23 asso.cepp@orange.fr
English :
Conference on French animal art in the 18th century
Speaker: Loreline Pelletier (PhD in art history).
