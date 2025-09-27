Conférence sur l’Art avec Diane Gouard « Louise Elisabeth Vigée-Lebrun » ou l’élégance à la française. Auditorium Terraqué Carnac

Conférence sur l’Art avec Diane Gouard « Louise Elisabeth Vigée-Lebrun » ou l’élégance à la française.

Auditorium Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Début : 2025-09-27 17:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Portraitiste adulée, beauté des salons et exilée, Elisabeth Vigée -Lebrun est loin de n’être qu’une femme qui peint une vie tumultueuse durant la période révolutionnaire mais un incroyable talent pour saisir la fraîcheur, la spontanéité et l’apparat de ses modèles en font une artiste des plus emblématiques de la fin du 18e siècle et l’une des personnalités les plus séduisantes du milieu artistique.

Réservation conseillée sur aec.reservation@gmail.com jusqu’au 26 septembre inclus.

Billetterie sur place le samedi 27 septembre dès 16h45 dans le hall de Terraqué. .

