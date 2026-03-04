Conférence sur l’Art Déco en Meuse et en Lorraine, Mairie de Vaucouleurs, Vaucouleurs

Conférence sur l’Art Déco en Meuse et en Lorraine Samedi 21 mars, 15h00 Mairie de Vaucouleurs Meuse

Prix : 3€ / gratuit -18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T16:30:00+01:00

Emmanuel Claisse, professeur à l’Université de Lorraine, enseignant à l’école d’architecture de Nancy et membre de la société philomathique de Verdun, vous fera (re)découvrir l’architecture, le design et la joaillerie de l’entre-deux-guerres de la région.

Au plaisir de vous y voir !

Mairie de Vaucouleurs 17 rue Jeanne d’Arc, 55140 Vaucouleurs Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@gombervaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0651581445 »}]

Conférence sur l’Art Déco en Meuse et en Lorraine à la Mairie de Vaucouleurs. conférence art déco