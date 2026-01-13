Conférence sur l’Art  La passion des Médicis  Espace culturel Terraqué Auditorium Carnac

Conférence sur l’Art La passion des Médicis

Espace culturel Terraqué Auditorium 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Début : 2026-02-07 17:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

À 17h30 conférence sur “ La passion des Médicis “

Au nom des Médicis on associe souvent l’amour de l’art et la ville de Florence. Il est vrai que la politique éclairée des grandes dynasties florentines, les Médicis puis les Lorraine, joua un rôle important pour la création des grandes collections publiques florentines actuelles. Ainsi, le Musée des Offices, le Palazzo Pitts et quelques autres lieux emblématiques florentins doivent leurs joyaux au goût et à la volonté de quelques amateurs.

Conférence de Diane Gouard. Réservation conseillée aec.reservation@gmail.com. Billetterie sur place à partir de 16h45. .

