Conférence sur l’Art Macabre

Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

LES CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DE DIFFÉRENTES DANSES MACABRES FRANÇAISES

Troisième partie de l’Art Macabre ; dans le cadre de Après-midi Histoires d’Art

LES CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DE DIFFÉRENTES DANSES MACABRES FRANÇAISES

Troisième partie de l’Art Macabre ; dans le cadre de Après-midi Histoires d’Art . Par Anne Jouve

Adulte .

Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63

English :

THE SPECIAL CHARACTERISTICS OF VARIOUS FRENCH DANCES MACABRES

Third part of l’Art Macabre ; part of the Après-midi Histoires d’Art program

L’événement Conférence sur l’Art Macabre Gramat a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Vallée de la Dordogne