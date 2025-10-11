Conférence sur l’Art Roman « L’influence de la cathédrale d’Angoulême sur l’église Saint-Hilaire de Mouthiers-sur-Boëme » Salle de cinéma de la MJC Mouthiers-sur-Boëme

Salle de cinéma de la MJC 3 place Simon Dugaleix Mouthiers-sur-Boëme Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-11 15:30:00

fin : 2025-10-11 17:30:00

2025-10-11

Dans le cadre de l’animation de la collecte de fond de la Fondation du Patrimoine, L’association de Sauvegarde de l’église Saint Hilaire de Mouthiers sur Boëme organise une conférence sur l’art roman.

Salle de cinéma de la MJC 3 place Simon Dugaleix Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 79 17 44 sophielalandre4@gmail.com

English :

As part of the Fondation du Patrimoine’s fundraising campaign, the Association de Sauvegarde de l’église Saint Hilaire de Mouthiers sur Boëme is organizing a conference on Romanesque art.

German :

Im Rahmen der Animation der Spendenaktion der Stiftung für das Kulturerbe organisiert die Association de Sauvegarde de l’église Saint Hilaire de Mouthiers sur Boëme eine Konferenz über die romanische Kunst.

Italiano :

Nell’ambito della campagna di raccolta fondi della Fondation du Patrimoine, l’Association de Sauvegarde de l’église Saint Hilaire de Mouthiers sur Boëme organizza una conferenza sull’arte romanica.

Espanol :

En el marco de la campaña de recaudación de fondos de la Fondation du Patrimoine, la Association de Sauvegarde de l’église Saint Hilaire de Mouthiers sur Boëme organiza una conferencia sobre el arte románico.

