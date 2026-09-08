Conférence sur l’art — spécial Halloween Hôtel de Ville Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Conférence sur l’art — spécial Halloween

Hôtel de Ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 18:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Vendredi 30 octobre à 18 h 30, l’Hôtel de Ville accueille une conférence sur l’art spéciale Halloween. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

À la veille d’Halloween, la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville accueille une conférence sur l’art placée sous le signe de la saison. Une manière de prolonger la soirée autrement, entre deux déguisements, en compagnie des œuvres.

L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Infos pratiques :

Date : vendredi 30 octobre

Horaire : 18 h 30

Lieu : salle du Conseil, Hôtel de Ville

Tarif : gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles .

Hôtel de Ville 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Conférence sur l’art — spécial Halloween

On Friday 30 October at 6.30 pm, the Town Hall will host a special Halloween art talk. Admission is free, subject to availability.

L’événement Conférence sur l’art — spécial Halloween Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Trouville