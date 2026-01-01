Conférence sur l’astronomie Du côté des étoiles, voir les Invisibles Les Ateliers des Capucins Brest
Conférence sur l’astronomie Du côté des étoiles, voir les Invisibles Les Ateliers des Capucins Brest mercredi 21 janvier 2026.
Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Début : 2026-01-21 16:30:00
fin : 2026-01-21 17:30:00
2026-01-21
Venez assister à la animée par Alain Coq, ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, membre de l’observatoire de la pointe du diable à Plouzané, sur les Invisibles Trous Noirs .
Informations pratiques
Durée 1h.
De 8 à 99 ans .
Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 87 40
