Conférence sur l’astronomie Du côté des étoiles, voir les Invisibles Les Ateliers des Capucins Brest

Conférence sur l’astronomie Du côté des étoiles, voir les Invisibles

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2026-01-21 16:30:00

fin : 2026-01-21 17:30:00

Date(s) :

2026-01-21

Venez assister à la animée par Alain Coq, ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, membre de l’observatoire de la pointe du diable à Plouzané, sur les Invisibles Trous Noirs .

Informations pratiques

Durée 1h.

De 8 à 99 ans .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 87 40

English : Conférence sur l’astronomie Du côté des étoiles, voir les Invisibles

