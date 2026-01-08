Conférence sur l’avenir de la forêt des Landes de Gascogne Salle de réunion, mairie de Pissos Pissos

Conférence sur l’avenir de la forêt des Landes de Gascogne

D’une superficie de plus d’un million d’hectares, elle est la principale activité économique de notre territoire. Mais connaissez-vous l’histoire de cette forêt ? Comment s’organise l’activité de sylviculture ? Et quels dangers menacent notre environnement ?

Pour bien commencer cette nouvelle année, nous vous proposons une conférence instructive sur la forêt des Landes de Gascogne !

Si vous ne pouvez pas répondre à toutes ces questions, cette conférence vous intéressera à coup sûr ! ??

Elle sera animée par deux professionnels de la profession Éric Castex, gestionnaire forestier en sylviculture mélangée à couvert continu et Jean-Paul Chouet, technicien et gestionnaire de propriété pendant 40 ans.

Un verre de l’amitié clôturera cette rencontre et permettra de prolonger les discussions.

?? Samedi 17 janvier à 17h00

?? Salle de réunion, derrière la Mairie de Pissos .

English : Conférence sur l’avenir de la forêt des Landes de Gascogne

With a surface area of over one million hectares, it is the main economic activity in our region. But do you know the history of this forest? How is forestry organized? And what dangers threaten our environment?

