Conférence sur l’Ayurvéda Troyes

Conférence sur l’Ayurvéda

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 18:30:00

fin : 2025-11-27 20:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Lors de cette conférence, vous découvrirez

> les principes fondamentaux de l’Ayurvéda,

> les trois doshas et leur rôle dans l’équilibre physique et mental,

> des conseils pratiques pour intégrer cette sagesse dans votre quotidien.

Un moment privilégié de découverte et de partage pour enrichir votre bien-être de façon naturelle. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

