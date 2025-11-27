Conférence sur l’Ayurvéda Troyes
Conférence sur l’Ayurvéda Troyes jeudi 27 novembre 2025.
Conférence sur l’Ayurvéda
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : 5 – 5 – 5 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 18:30:00
fin : 2025-11-27 20:00:00
Date(s) :
2025-11-27
Lors de cette conférence, vous découvrirez
> les principes fondamentaux de l’Ayurvéda,
> les trois doshas et leur rôle dans l’équilibre physique et mental,
> des conseils pratiques pour intégrer cette sagesse dans votre quotidien.
Un moment privilégié de découverte et de partage pour enrichir votre bien-être de façon naturelle. .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
