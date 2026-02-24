Conférence sur le bélier hydraulique Plainfaing
Conférence sur le bélier hydraulique Plainfaing vendredi 13 mars 2026.
Conférence sur le bélier hydraulique
39 noiregoutte Plainfaing Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Conférence sur le bélier hydraulique, une technique de pompage oubliée, proposée par l’association Les Amis du Bélier .Tout public
0 .
39 noiregoutte Plainfaing 88230 Vosges Grand Est +33 3 29 50 32 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference on the hydraulic ram, a forgotten pumping technique, organized by the association Les Amis du Bélier .
L’événement Conférence sur le bélier hydraulique Plainfaing a été mis à jour le 2026-02-24 par OT SAINT DIE DES VOSGES