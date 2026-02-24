Conférence sur le bélier hydraulique

39 noiregoutte Plainfaing Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Conférence sur le bélier hydraulique, une technique de pompage oubliée, proposée par l’association Les Amis du Bélier .Tout public

0 .

39 noiregoutte Plainfaing 88230 Vosges Grand Est +33 3 29 50 32 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference on the hydraulic ram, a forgotten pumping technique, organized by the association Les Amis du Bélier .

L’événement Conférence sur le bélier hydraulique Plainfaing a été mis à jour le 2026-02-24 par OT SAINT DIE DES VOSGES