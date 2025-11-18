Conférence sur le bien-être au jardin Coutances
7 Place du Parvis Notre Dame Coutances Manche
Début : 2025-11-18 20:30:00
fin : 2025-11-18 22:30:00
2025-11-18
Conférence sur le bien-être au jardin, animée par Jean-Luc Delauney à la mairie. .
7 Place du Parvis Notre Dame Coutances 50200 Manche Normandie fleursetjardinsducoutancais@gmail.com
