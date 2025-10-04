Conférence sur le Bonsaï Bréviandes

Conférence sur le Bonsaï

Médiathèque de Bréviandes Salle multi-activités Bréviandes Aube

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

Le bonsaï, art végétal ancestral né en Asie, fascine par sa beauté miniature et sa philosophie de patience et d’harmonie avec la nature. Cette conférence propose une découverte de son histoire, de ses techniques et de se symboles.



Entrée libre, dans la limite des places disponibles (30 places assises) .

Médiathèque de Bréviandes Salle multi-activités Bréviandes 10450 Aube Grand Est +33 3 25 49 29 78 contact@mediatheque-breviandes.fr

