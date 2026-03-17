Conférence sur le Brocart de Nankin et la Toile de Jouy Musée de la Toile de Jouy Jouy-en-Josas Samedi 21 mars, 14h00 Sur inscription

Cette conférence thématique, suivie d’un atelier de pratique, explore les liens entre les procédés du brocart de Nankin et de la Toile de Jouy.

Cette conférence thématique, suivie d’un atelier de pratique, explore les liens entre les procédés du brocart de Nankin et de la Toile de Jouy. Elle vise à instaurer une dynamique de partenariat entre la Toile de Jouy et le Musée de Nankin, confrontés à des enjeux communs de valorisation d’un savoir-faire textile traditionnel.

Conférence suivie d’un atelier de pratique artistique et d’un temps convivial. Atelier linogravure: dessiné, gravé et imprimé sur un mouchoir de poche votre propre motif à la manière de la Toile de Jouy et du brocart de Nankin.

Déroulé :

- 14h-15h30 : conférence

- 15h30-16h : temps convivial

- 16h-17h30 : atelier

Tarifs :

Conférence : 10€ ou 8€ ( tarif réduit).

+ Atelier : 12 € .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T17:30:00.000+01:00

1

https://www.museedelatoiledejouy.fr/activites/4996/

Musée de la Toile de Jouy 54 rue Charles de Gaulle, 78350 Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

