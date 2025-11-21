Conférence sur le Chamanisme Mongol Espace Animation Les Houches

Conférence sur le Chamanisme Mongol

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date :

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21 22:30:00

Date(s) :

2025-11-21

Naraa, originaire de Mongolie, invite à explorer la dimension spirituelle et mystique de son pays à travers le chamanisme. Lors de sa conférence, elle partagera son expérience et présentera les rituels des Chamanes avec qui elle collabore, dont Bayaraa.

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 23 38 36 plumesdorees74@gmail.com

English :

Naraa, originally from Mongolia, invites us to explore the spiritual and mystical dimension of her country through shamanism. During her talk, she will share her experience and present the rituals of the Shamans with whom she collaborates, including Bayaraa.

German :

Die aus der Mongolei stammende Naraa lädt dazu ein, die spirituelle und mystische Dimension ihres Landes durch den Schamanismus zu erforschen. In ihrem Vortrag wird sie ihre Erfahrungen teilen und die Rituale der Schamanen vorstellen, mit denen sie zusammenarbeitet, darunter auch Bayaraa.

Italiano :

Naraa, originaria della Mongolia, vi invita a esplorare la dimensione spirituale e mistica del suo Paese attraverso lo sciamanesimo. Durante il suo intervento, condividerà la sua esperienza e presenterà i rituali degli sciamani con cui lavora, tra cui Bayaraa.

Espanol :

Naraa, originaria de Mongolia, le invita a explorar la dimensión espiritual y mística de su país a través del chamanismo. Durante su charla, compartirá su experiencia y presentará los rituales de los chamanes con los que trabaja, entre ellos Bayaraa.

