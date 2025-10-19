Conférence sur le Champagne et dégustation Route de Seuzey Lacroix-sur-Meuse
Conférence sur le Champagne et dégustation
Route de Seuzey Domaine de l’Écart Lacroix-sur-Meuse Meuse
Dimanche 2025-10-19 11:00:00
Conférence sur le Champagne, animée par Claude Perrard, à partir de 11 heures.
15 €, toasts et 3 coupes inclus.
15 €, toasts et 3 coupes inclus.
Possibilité de déjeuner à 12 h 30 sur réservation
+33 6 70 79 28 82
English :
Conference on Champagne, hosted by Claude Perrard, from 11am.
15 ?, toast and 3 glasses included.
Lunch at 12:30 p.m. on reservation
German :
Konferenz über Champagner, geleitet von Claude Perrard, ab 11 Uhr.
15?, Toasts und 3 Gläser inbegriffen.
Mittagessen um 12.30 Uhr möglich (Reservierung erforderlich)
Italiano :
Conferenza sullo Champagne, ospitata da Claude Perrard, dalle 11.00.
15 ?, brindisi e 3 bicchieri inclusi.
Pranzo alle 12.30 su prenotazione
Espanol :
Conferencia sobre el champán, a cargo de Claude Perrard, a partir de las 11.00 horas.
15€, brindis y 3 copas incluidas.
Almuerzo a las 12.30 h con reserva previa
