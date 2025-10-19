Conférence sur le Champagne et dégustation Route de Seuzey Lacroix-sur-Meuse

Conférence sur le Champagne, animée par Claude Perrard, à partir de 11 heures.

15 €, toasts et 3 coupes inclus.

Possibilité de déjeuner à 12 h 30 sur réservation

Route de Seuzey Domaine de l’Écart Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 70 79 28 82

English :

Conference on Champagne, hosted by Claude Perrard, from 11am.

15 ?, toast and 3 glasses included.

Lunch at 12:30 p.m. on reservation

German :

Konferenz über Champagner, geleitet von Claude Perrard, ab 11 Uhr.

15?, Toasts und 3 Gläser inbegriffen.

Mittagessen um 12.30 Uhr möglich (Reservierung erforderlich)

Italiano :

Conferenza sullo Champagne, ospitata da Claude Perrard, dalle 11.00.

15 ?, brindisi e 3 bicchieri inclusi.

Pranzo alle 12.30 su prenotazione

Espanol :

Conferencia sobre el champán, a cargo de Claude Perrard, a partir de las 11.00 horas.

15€, brindis y 3 copas incluidas.

Almuerzo a las 12.30 h con reserva previa

