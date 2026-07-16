Conférence sur le château d’Alone-Toulongeon Route de Toulongeon La Chapelle-sous-Uchon

Informations pratiques

La Chapelle-sous-Uchon

Conférence sur le château d’Alone-Toulongeon

Route de Toulongeon Château d’Alone-Toulongeon La Chapelle-sous-Uchon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Conférence sur le château d’Alone-Toulongeon dont Vergennes fut le dernier propriétaire avant sa destruction lors de la révolution, par Bernard Gueugnon, trésorier du Centre de Castellologie de Bourgogne. Présentation du château d’Alone-Toulongeon, dans l’Autunois, dont ne subsistent que des pans de muraille. L’aménagement d’un bassin par le propriétaire des lieux a permis de mettre au jour le plan de la forteresse du XIIe siècle, considérée sous l’Ancien Régime comme l’une des plus belles de la région. Ce château a hébergé des personnages illustres Antoine II de Toulonjon, époux de Françoise de Rabutin-Chantal, fille de sainte Jeanne de Chantal et tante de la marquise de Sévigné ; Gabrielle de Toulonjon épouse de Roger de Bussy-Rabutin et Charles Gravier de Vergennes, ministre de Louis XVI. .

Route de Toulongeon Château d’Alone-Toulongeon La Chapelle-sous-Uchon 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 45 83 26 80 amisstgervais@gmail.com

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English : Conférence sur le château d’Alone-Toulongeon

L’événement Conférence sur le château d’Alone-Toulongeon La Chapelle-sous-Uchon a été mis à jour le 2026-07-16 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II