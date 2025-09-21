Conférence sur le Château de Maison Blanche Salle des fêtes de Gagny Gagny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Plongez au coeur du projet de rénovation du château lors de cette conférence qui retracera son histoire, sa restauration, sa conservation ainsi que le rôle de la Fondation du Patrimoine – Mission Bern.

Un temps d’échange clôturera la conférence, accompagné d’un espace dédié aux dons pour soutenir le projet.

Par la Société d’Histoire de Gagny, la Fondation du Patrimoine – Mission Bern, l’Agence Pierre-Antoine Gatier, la société Drone For You et la Ville de Gagny

Salle des fêtes de Gagny 1 Esplanade Michel Teulet 93220 Gagny Gagny 93220 Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 78 14 51 61 Exposition sur la guerre de 1870 – 1871 dont on fête cette année le 150eme anniversaire RER E, Bus 221, 604 et 623, Parkings à proximité

© Service de communication – Ville de Gagny