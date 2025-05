Conférence sur le climat à Vire-sur-Lot – Vire-sur-Lot, 11 mai 2025 12:00, Vire-sur-Lot.

Conférence sur le climat à Vire-sur-Lot Salle des fêtes Vire-sur-Lot Lot

Gratuit

Début : 2025-05-11 12:00:00

fin : 2025-05-11

2025-05-11

L’association L’éclat de Vire organise une conférence sur le climat animée par le Directeur de l’association Albedo Climat, Laurent Richard.

Cette conférence sera précédée par une auberge espagnole vous apportez un plat qui va agrémenter un buffet. Et surtout, n’oubliez pas vos couverts.

Buvette sur place.

A 14h la conférence commencera.

12h00: rencontre conviviale autour d’une auberge espagnole. Chacun apporte un plat et ses couverts.

14h00: conférence citoyenne sur le climat.

Laurent Richard enseigne dans différentes universités et propose des formations et des ateliers sur le changement climatique et la transition énergétique. Quels sont les progrès de ces dernières années en matière de lutte contre le changement climatique? Sont-ils suffisants pour répondre à l’urgence? Quelles sont les politiques les plus efficaces à l’échelle locale et à l’échelle internationale? Autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre après une présentation suivie d’un temps de discussion. EUR.

Salle des fêtes

Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie leclatdevire@gmail.com

English :

The L’éclat de Vire association is organizing a conference on the climate, hosted by Laurent Richard, Director of the Albedo Climat association.

The conference will be preceded by a « auberge espagnole »: you bring a dish to add to the buffet. And don’t forget your cutlery.

Refreshments on site.

The conference begins at 2pm.

German :

Der Verein L’éclat de Vire organisiert eine Konferenz zum Thema Klima, die vom Direktor des Vereins Albedo Climat, Laurent Richard, geleitet wird.

Dieser Konferenz geht eine Auberge espagnole voraus: Sie bringen ein Gericht mit, das ein Buffet bereichern wird. Und vor allem: Vergessen Sie Ihr Besteck nicht.

Getränke sind vor Ort erhältlich.

Um 14 Uhr beginnt die Konferenz.

Italiano :

L’associazione L’éclat de Vire organizza una conferenza sul clima, condotta da Laurent Richard, direttore dell’associazione Albedo Climat.

La conferenza sarà preceduta da un « auberge espagnole »: potete portare un piatto da aggiungere al buffet. Non dimenticate le posate.

Il rinfresco è disponibile sul posto.

La conferenza inizia alle 14.00.

Espanol :

La asociación L’éclat de Vire organiza una conferencia sobre el clima, a cargo de Laurent Richard, director de la asociación Albedo Climat.

La conferencia irá precedida de un « auberge espagnole »: puedes traer un plato para añadir al bufé. Y no olvide sus cubiertos.

Refrescos disponibles in situ.

La conferencia comienza a las 14h.

