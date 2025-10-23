Conférence sur le climat Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS

Conférence sur le climat Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS jeudi 23 octobre 2025.

La saison 2025-2026 des mensuelles Shifters Paris est lancée ! Nous reprenons nos rencontres mensuelles avec un invité de choix pour cette première édition : Ilian Moundib, l’un des penseurs importants de l’adaptation de nos sociétés au changement climatique.

Le Shift Project a toujours placé l’atténuation au cœur de ses travaux, notamment à travers la double contrainte carbone, tout en explorant les enjeux de l’adaptation et de la résilience des territoires. Ilian Moundib viendra partager sa réflexion sur l’adaptation et le concept d’anti-fragilité, lors d’une conférence intitulée : « Intégrer l’irréversibilité climatique pour construire une adaptation anti-fragile »

Déroulement :•

19h-20h30 : Conférence d’Ilian Moundib•

20h30-21h : Actualités des Shifters du GL Paris •

À partir de 21h : Pot convivial dans un bistrot du quartier Pour nous aider à organiser au mieux cet événement, merci de vous inscrire en suivant ce lien«

Venez assister à une conférence gratuite et tout public sur le climat, avec les Shifters, association présidée par Jean-Marc Jancovici !

Le jeudi 23 octobre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-23T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-23T23:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-23T19:00:00+02:00_2025-10-23T20:30:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 11 rue Caillaux 75013 PARIS