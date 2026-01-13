conférence sur le colonel Auguste Bonifacy (1856-1931), un valréassien militaire et ethnologue au XIXe siècle. Château de Simiane salle Réunion Rch Valréas

conférence sur le colonel Auguste Bonifacy (1856-1931), un valréassien militaire et ethnologue au XIXe siècle.

Château de Simiane salle Réunion Rch 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Début : 2026-02-09 19:30:00

fin : 2026-02-09 21:00:00

2026-02-09

Conférence sur le colonel Auguste Bonifacy (1856-1931), un valréassien militaire et ethnologue au XIXe siècle.

Château de Simiane salle Réunion Rch 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 90 35 30 46 lesamisdesimiane@gmail.com

English :

Lecture on Colonel Auguste Bonifacy (1856-1931), a 19th-century Valais military man and ethnologist.

