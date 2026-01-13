conférence sur le colonel Auguste Bonifacy (1856-1931), un valréassien militaire et ethnologue au XIXe siècle. Château de Simiane salle Réunion Rch Valréas
conférence sur le colonel Auguste Bonifacy (1856-1931), un valréassien militaire et ethnologue au XIXe siècle. Château de Simiane salle Réunion Rch Valréas lundi 9 février 2026.
conférence sur le colonel Auguste Bonifacy (1856-1931), un valréassien militaire et ethnologue au XIXe siècle.
Château de Simiane salle Réunion Rch 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 19:30:00
fin : 2026-02-09 21:00:00
Date(s) :
2026-02-09
Conférence sur le colonel Auguste Bonifacy (1856-1931), un valréassien militaire et ethnologue au XIXe siècle.
.
Château de Simiane salle Réunion Rch 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 lesamisdesimiane@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lecture on Colonel Auguste Bonifacy (1856-1931), a 19th-century Valais military man and ethnologist.
L’événement conférence sur le colonel Auguste Bonifacy (1856-1931), un valréassien militaire et ethnologue au XIXe siècle. Valréas a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes