Conférence sur le consentement Cité des Congrès Nantes lundi 29 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-29 14:00 – 17:30

Gratuit : oui Sur inscription, dans la limite des places disponibles. Tout public

Un après-midi pour raconter le réel, dans un temps long, pour aiguiser le regard critique, échanger autour de ces questions cruciales et faire réfléchir.Au programme :???? diffusion du documentaire société Viol, défi de justice de Marie Bonhommet (2024)???? conférence-débat, avec Diariata N’Diaye, directrice de l’association Résonantes, l’avocate pénaliste Anne Bouillon et Nicolas Rafin, enseignant-chercheur au Centre Nantais de Sociologie (CENS)Sur inscription, dans la limite des places disponibles.Ouverture des portes à 13h15

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://u-news.univ-nantes.fr/conference-documentaire-consentement