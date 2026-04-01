Conférence sur le corbeau Bibliothèque Haselbourg

Haselbourg

Conférence sur le corbeau

Bibliothèque 35 rue Principale Haselbourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Conférence pour mieux comprendre le Grand Corbeau. À l’issue de la conférence organisée par la bibliothèque de Haselbourg, nous aurons le plaisir de vous convier à l’inauguration de l’exposition photo Pérégrinations dans la région .

Un moment convivial qui viendra prolonger les échanges de la conférence et mettre à l’honneur le regard artistique porté sur notre patrimoine et notre territoire. Nous vous attendons nombreux pour partager ce beau moment de découverte et de rencontre.Tout public

0 .

Bibliothèque 35 rue Principale Haselbourg 57850 Moselle Grand Est +33 3 87 03 22 53 biblio.has@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A conference to better understand the Common Raven. Following the conference organized by the Haselbourg library, we are pleased to invite you to the opening of the Peregrinations dans la région photo exhibition.

This convivial event will extend the discussions at the conference and showcase the artistic vision of our heritage and region. We look forward to seeing you there to share this wonderful moment of discovery and encounter.

L’événement Conférence sur le corbeau Haselbourg a été mis à jour le 2026-04-07 par OT PAYS DE PHALSBOURG