Conférence sur le dessin de presse Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS

Dans un monde où les images sont devenues omniprésentes, venez découvrir l’histoire du journalisme et apprendre à décrypter un dessin de presse avec l’association Dessinez, Créez, Liberté.

Le thème, proposé par l’association Dessinez, Créez, Liberté, sera « démocratie et caricature ».

Le mercredi 12 novembre 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit

Inscription à maison.asso.13@paris.fr ou au 01 56 61 77 60

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 11 rue Caillaux 75013 PARIS

https://www.facebook.com/MVAC13/ https://www.facebook.com/MVAC13/