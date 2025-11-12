Conférence sur le dessin de presse Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement PARIS
Dans un monde où les images sont devenues omniprésentes, venez découvrir l’histoire du journalisme et apprendre à décrypter un dessin de presse avec l’association Dessinez, Créez, Liberté.
Le thème de l’atelier sera « démocratie et caricature ».
Le mercredi 12 novembre 2025
de 18h30 à 20h30
gratuit
Inscription à maison.asso.13@paris.fr ou au 01 56 61 77 60
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e arrondissement 11 rue Caillaux 75013 PARIS
