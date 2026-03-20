Conférence sur le féminisme Maison des femmes – Simone de Beauvoir Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-23 18:00 – 20:00

Gratuit : non Prix libre Nous n’imposons pas de tarif, nous laissons spectatrice et spectateur décider de la somme dont elle / il s’acquittera. Vous n’êtes pas obligé.e d’être adhérent.e. Tout public

Conférence, construire une culture commune autour du féminisme et de l’éducation populaire par Fatima Lalem. Approche partagée pour construire un projet commun.???? Temps de médiation et d’échange avec le public???? Pot de convivialité

Maison des femmes – Simone de Beauvoir Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 12 15 18 https://www.helloasso.com/associations/maison-des-femmes-simone-de-beauvoir/evenements/conference-sur-le-feminisme



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