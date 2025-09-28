Conférence sur le fonctionnement du système digestif Place de la poste Saint-Sever

Conférence sur le fonctionnement du système digestif

Place de la poste Maison des Associations Saint-Sever Landes

L’association Agrimony organise une conférence sur le fonctionnement du système digestif animée par Sylvie Cramail Docteur en sciences et Naturopathe . Vous apprendrez à connaitre votre système digestif pour mieux en prendre soin. Découverte des pratiques naturelles pour soulager les maux de ventre.

English : Conférence sur le fonctionnement du système digestif

The Agrimony association is organizing a conference on the functioning of the digestive system, led by Sylvie Cramail, Doctor of Science and Naturopath. Get to know your digestive system and take better care of it. Discover natural practices to relieve stomach aches.

German : Conférence sur le fonctionnement du système digestif

Der Verein Agrimony organisiert eine Konferenz über die Funktionsweise des Verdauungssystems, die von Sylvie Cramail, Doktorin der Wissenschaften und Naturheilpraktikerin, geleitet wird. Sie lernen Ihr Verdauungssystem kennen, um es besser pflegen zu können. Entdecken Sie natürliche Praktiken zur Linderung von Bauchschmerzen.

Italiano :

L’associazione Agrimony organizza una conferenza sul funzionamento dell’apparato digerente, condotta da Sylvie Cramail, dottore in scienze e naturopata. Imparerete a conoscere il vostro apparato digerente per potervene prendere cura al meglio. Scoprirete le pratiche naturali per alleviare il mal di stomaco.

Espanol : Conférence sur le fonctionnement du système digestif

La asociación Agrimony organiza una conferencia sobre el funcionamiento del aparato digestivo, a cargo de Sylvie Cramail, doctora en ciencias y naturópata. Aprenderá sobre su sistema digestivo para poder cuidarlo mejor. Descubra prácticas naturales para aliviar los dolores de estómago.

