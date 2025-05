Conférence sur le football Pierre Sage – Espace Vercors Bourg-de-Péage, 2 juin 2025 19:00, Bourg-de-Péage.

Pierre Sage, ancien entraineur de football au sein de l’Olympique Lyonnais de 2023 à 2025, tiendra une Conférence au Complexe Vercors, dans la Salle Demie-Lune.

English :

Pierre Sage, former soccer coach with Olympique Lyonnais from 2023 to 2025, will hold a conference at Complexe Vercors, in the Salle Demie-Lune.

German :

Pierre Sage, ehemaliger Fußballtrainer bei Olympique Lyon von 2023 bis 2025, wird im Complexe Vercors im Saal Demie-Lune einen Vortrag halten.

Italiano :

Pierre Sage, ex allenatore di calcio dell’Olympique Lyonnais dal 2023 al 2025, terrà una conferenza al Complexe Vercors, nella Salle Demie-Lune.

Espanol :

Pierre Sage, antiguo entrenador de fútbol del Olympique Lyonnais de 2023 a 2025, dará una conferencia en el Complexe Vercors, en la Salle Demie-Lune.

