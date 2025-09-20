Conférence sur le Fort des Salles Médiathèque Simone VEIL Mayet

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

La médiathèque Simone VEIL a le plaisir de vous inviter à une conférence exceptionnelle sur le Château du Fort des Salles, lieu emblématique chargé d’histoire de notre commune.

Cette conférence se tiendra dans le cadre des journées européennes du patrimoine et sera animée par mesdames Ilona CORDEAU et Stéphanie DENIZÉ.

Découvrez ses origines, son rôle à travers les siècles et les anecdotes qui entourent ce patrimoine unique.

Venez nombreux pour ce moment de découverte et d’échanges autour de notre histoire locale !

Médiathèque Simone VEIL 6 Rue de la Croix Beudet, 72360 Mayet Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire 0243465933 https://www.mairie-mayet.fr/

